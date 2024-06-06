Газизов объяснил, почему «Динамо» из Махачкалы будет сложно подписать Джикию

Шамиль Газизов, который занимает должность генерального директора махачкалинского «Динамо», ответил на вопрос по поводу возможного подписания защитника Георгия Джикии.

Как известно, по завершению сезона 2023/2024 Джикия покинул «Спартак», где, кстати, в своё время работал Газизов. По словам функционера, «Динамо» из Махачкалы не связывалось с 30-летним Джикией.

«Нет, таких контактов не было. Мы прекрасно понимаем, что вряд ли потянем запросы Георгия. Но будем рады, если он вдруг согласится с нами поработать. Но мы не предлагали ему перейти к нам», - цитирует Газизова Metaratings.

Напомним, что «Динамо» из Махачкалы выступит в топ-дивизионе России впервые в истории.