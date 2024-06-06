Мещеряков: «Локомотив» должен бороться за топ-3 РПЛ

Анатолий Мещеряков, который в своё время возглавлял совет директоров в «Локомотиве», высказался о продлении контракта с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Продление контракта с тренером – это решение менеджмента, остальное покажет время. Некоторые неудачи и ошибки в прошлом сезоне можно назвать недостатком опыта у Галактионова, но ошибки бывают у всех. По составу игроков и по ресурсам москвичи точно должны бороться за тройку», - цитирует Мещерякова Metaratings.

Напомним, что в четверг «Локомотив» объявил о продлении контракта с Галактионовым на два сезона. Последний чемпионат России «железнодорожники» завершили на шестой позиции в турнирной таблице. От третьего «Динамо» «Локомотив» отстал на три зачётных балла.

Добавим, что Михаил Галактионов тренирует «Локомотив» с ноября 2022 года.