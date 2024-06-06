Балахнин: «Николич может решать серьёзные задачи»

Российский тренер Сергей Балахнин отреагировал на назначение Марко Николича новым наставником московского ЦСКА.

Балахнин заявил, что сербский специалист здорово показал себя в период работы в «Локомотиве».

— По всем показателям видно, что знающий человек, хороший специалист, который может решать серьезные задачи, — приводит слова Балахнина Vprognoze.

В четверг, 6 июня, ЦСКА официально объявил о назначении Николича на пост рулевого команды. Стоит сказать, что в тренерский штаб серба вошел экс-игрок «красно-синих» Алексей Березуцкий.

Напомним, прошедший розыгрыш РПЛ «армейцы» завершили на шестой позиции.