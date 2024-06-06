Анюков: «Зенит» оформил требл всем хейтерам назло!

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков ответил на вопрос, как слабейшая за последние годы команда «сине-бело-голубых» смогла взять требл.

«Как говорится, всем хейтерам назло! Мы сами виноваты, что довели до такого. Все привыкли, что задолго до конца чемпионата мы становимся победителями», — цитирует Анюкова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Отрыв от ближайших преследователей составил всего один балл.

Кроме того, подопечные Сергея Семака завоевали Кубок России и Суперкубок страны.