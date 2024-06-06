Орещук уверен, что Галактионов впишет своё имя в историю «Локомотива»

Футбольный менеджер Роман Орещук высказался о продлении трудового соглашения между «Локомотивом» и Михаилом Галактионовым.

Теперь контракт 40-летнего тренера с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года.

Орещук считает, что Галактионов сможет вписать свое имя в историю «Локомотива», если ему не будут мешать работать.

«Очень талантливый тренер с харизмой и со своим видением футбола. Клуб сработал хорошо, что сохранил Галактионова», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

«Локомотив» завершил минувший розыгрыш Российской премьер-лиги на четвертом месте в турнирной таблице. До медальной зоны «красно-зеленым» не хватило всего три балла.