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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Латышонок поставил условие «Спартаку»

06 Июня 2024 • 17:56 Комментировать

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок в ходе переговорного процесса поставил условие «Спартаку». Футболист хочет, чтобы у него была возможность бороться за место в основе, а не быть строго вторым вратарём. О поставленном условии рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отмечается, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал и руководители клуба обдумывают условия 25-летнего Латышонка. Торопиться московский клуб не собирается, поскольку усиление вратарской позиции не является приоритетным направлением для «красно-белых».

Следующий чемпионат России стартует во второй половине июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Евгений Латышонок трансферы футбола - лето 2024 Томаш Амарал ещё теги
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