Латышонок поставил условие «Спартаку»

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок в ходе переговорного процесса поставил условие «Спартаку». Футболист хочет, чтобы у него была возможность бороться за место в основе, а не быть строго вторым вратарём. О поставленном условии рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отмечается, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал и руководители клуба обдумывают условия 25-летнего Латышонка. Торопиться московский клуб не собирается, поскольку усиление вратарской позиции не является приоритетным направлением для «красно-белых».

Следующий чемпионат России стартует во второй половине июля.