Агент Жиго рассказал, связывались ли с ним клубы РПЛ

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэль Жиго, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Марсель» намерен расстаться с 30-летним французом.

«Самуэль останется в «Марселе» ради своей семьи. Что касается российских клубов, ни один из них не выходил со мной на связь», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Жиго принял участие в 33 встречах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Трудовой договор защитника с «Марселем» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Жиго в девять миллионов евро.