Селихов может сменить «Спартак» на другой клуб РПЛ

Голкипер Александр Селихов может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», интерес к 30-летнему футболисту проявляет «Динамо» из Махачкалы. Президент этого клуба Гаджи Гаджиев уже общался с Селиховым и приглашал его.

Отмечается, что динамовцы вряд ли смогут платить Селихову 10 миллионов рублей в месяц. Именно столько вратарь сейчас получает в «Спартаке». Впрочем, у «Динамо есть неплохие деньги для Селихова.

Действующий контракт Александра Селихова со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2024/2024. «Спартак» собирается обсудить с вратарём будущее после его отпуска.