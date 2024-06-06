Гунько считает, что «Спартаку» нужны точечные приобретения

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о текущем составе столичного клуба.

«Думаю, 2-3 точечных приобретения и в нынешних реалиях этот состав способен бороться за чемпионство. Это свежая кровь, конкуренция, это необходимо делать каждый год», — приводит слова Гунько портал «РБ Спорт».

Напомним, минувший розыгрыш Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой строчке. В 30 турах команда набрала 50 баллов.

С нового сезона главным тренером «красно-белых» станет 45-летний Деян Станкович, работавший ранее в «Сампдории», «Црвене Звезде» и «Ференцвароше».

Гунько: «Станкович знает, как приводить команду к трофеям»