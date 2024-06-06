Гунько: «Станкович знает, как приводить команду к трофеям»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о перспективах Деяна Станковича на посту наставника «красно-белых».

«Не думаю, что со Станковичем будет хуже, чем с Абаскалем. У него за спиной есть опыт чемпионства, он знает, как приводить команду к трофеям», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

По мнению специалиста, все будет зависеть от того, как Станкович начнет в «Спартаке». При этом он считает, что у тренера точно будет поддержка болельщиков и руководства.

Минувший сезон чемпионата России «Спартак» завершил на пятой позиции, набрав 50 очков в 30 турах. Новый сезон стартует 19-20 июля.