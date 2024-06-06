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Губерниев отреагировал на продление контракта Галактионова

06 Июня 2024 • 17:12 Комментировать

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на продление контракта «Локомотива» с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

По словам Губерниева, продление контракта Галактионова было ожидаемым. Губерниев назвал Галактионова хорошим тренером, имеющим потенциал для развития.

«У команды явно есть потенциал, но своего максимума она пока не достигла. Надеюсь, что поступательные движения к медалям или даже к чемпионству продолжатся в новом сезоне РПЛ. Убежден, что Галактионов сможет это сделать», - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что весной «Локомотив» финишировал на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От третьего места «железнодорожники» отстали на три зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Губерниев Михаил Галактионов ещё теги
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