Галактионов дал комментарий о подготовке к следующему сезону

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по поводу подготовки команды к следующему футбольному сезону.

«Все летние сборы пройдут на нашей базе в Баковке. В рамках подготовки к сезону нами запланированы контрольные матчи. Соперники пока уточняются», - слова Галактионова приводит сайт «Локомотива».

Напомним, что последний чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции. От третьего «Динамо» команда Михаила Галактионова отстала на три очка.

Отметим, что в четверг «Локомотив» объявил о продлении контракта с Галактионовым на два года.