Колосков: «Локомотив» правильно продлил Галактионова

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на продление контракта Михаила Галактионова с «Локомотивом».

«Галактионов показал себя перспективным тренером, у которого команда играющая. Руководство «Локомотива» правильно поступило, подписав с ним новый контракт», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, Галактионов является наставником «Локомотива» с осени 2022 года. Минувший сезон «железнодорожники» завершили на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, отстав от призовой тройки на три балла.

Новый трудовой договор Галактионова с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2025/26.