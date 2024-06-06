Галактионов высказался после продления контракта с «Локомотивом»

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий после продления контракта с московским клубом.

«Прежде всего, от себя лично и от лица всего тренерского штаба хочу поблагодарить за оказанное доверие руководство футбольного клуба «Локомотив», членов совета директоров. В целом, для нашего тренерского штаба глобально ничего не изменилось, мы продолжаем работу и будем прикладывать максимальные усилия для достижений результата», - слова Галактионова приведены на сайте «Локомотива».

Галактионов добавил, что завершившийся недавно сезон получился для «Локомотива» волнообразным. Тренер указал на ненужные потери очки, но и на качественные матчи. По словам Галактионова, «Локомотиву» удалось хорошо провести концовку сезона, чему поспособствовала стабилизация состава и другие моменты.

Напомним, что «Локомотив» завершил сезон Премьер-лиги на четвёртой позиции в турнирной таблице. От третьего «Динамо» команда Михаила Галактионова отстала на три зачётных балла.

Следующий чемпионат России стартует во второй половине июля.