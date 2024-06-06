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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов обратился к Дзюбе

06 Июня 2024 • 16:50 Комментировать

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов обратился к нападающему Артёму Дзюбе. Как известно, 35-летний футболист покинул команду по завершению сезона 2023/2024 – «железнодорожники» решили не продлевать с ним контракт.

«Уже не в первый раз выскажу, исключительно и на всех уровнях общения слова благодарности ему за время, проведенное в команде, в «Локомотиве». В наисложнейшей ситуации, в которой клуб оказался полтора года назад, когда многие не верили в нас, команда проявила неимоверное стремление», - цитирует Галактионова сайт «Локомотива».

Галактионов добавил, что Дзюба проводил прекрасные матчи. Опытного нападающего рулевой «Локомотива» назвал большой личностью и мастером, помогавшим команде не только на поле, но и за его пределами.

Отметим, что «Локомотив» завершил последний чемпионат России на четвёртой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Михаил Галактионов ещё теги
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