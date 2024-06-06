Гендиректор «Крыльев Советов» выступил за сокращение команд в «стыках»

Вадим Андреев, который занимает пост генерального директора «Крыльев Советов», высказался по поводу системы повышения-понижения в классе между Премьер-лигой и Мелбет-Первой лигой.

Андреев считает, что возможность подняться в РПЛ имеют слишком много команд. Как известно, две команды проходят в топ-дивизион напрямую, а ещё две участвуют в стыковых играх.

«Я за то, чтобы сократить количество команд в стыковых матчах. Учитывая то, что в РПЛ играет 16 команд, считаю, что 4 команды из ФНЛ – это много для входа», - цитирует Андреева Sport24.

Добавим, что «Крылья Советов» финишировали на девятой позиции в последнем чемпионате России.