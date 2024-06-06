«Переговоры прошли быстро»: В «Факеле» прояснили подписание Мертенса

Дилан Мертенс, нидерландский полузащитник в самом расцвете сил перебрался в воронежский «Факел». Об этом в четверг официально объявила пресс-служба «огнеопасных».

«Переговоры прошли быстро, агенты в них роли не играли. Наш клуб договорился непосредственно с игроком. Сроки контракта пока говорить не буду», - говорит Котов для Sport24.

Как добавил функционер, на Мертенса в воронежском клубе рассчитывают, как на игрока позиции «десятки» или «бокс-ту-бокс». Прибудет в новый клуб легионер к началу летних сборов. Их, к слову, 11-й клуб прошедшего сезона РПЛ проведёт в родном Воронеже.