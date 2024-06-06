Столичный «Локомотив» на своём официальном портале объявил о продлении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым. Новое соглашение со специалистом будет действовать до конца сезона-2025/26.

Напомним, что в столичном клубе Галактионов с ноября 2022 года. В позапрошлом сезоне ему удалось сохранить «Локомотив» в РПЛ в рамках весенней части сезона, а в сезоне минувшем «Локо» занял четвёртое место с трёхочковым отставанием от зоны медалей.

«Наш клуб одержал победу в 63% матчей под руководством главного тренера, он является лучшим наставником в истории клуба по показателю», - отметили в «Локомотиве» и пожелали специалисту дальнейших успехов.