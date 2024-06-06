Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает «РБ Спорт», этим летом 28-летний Писарский, скорее всего, уйдет из самарского клуба. По сведениям источника, тренерский штаб не рассчитывает на игрока, поэтому агенты уже ведут активные поиски нового клуба для своего клиента.

В минувшем сезоне Писарский принял участие в 22 матчах во всех турнирах и стал автором четырех забитых мячей.

Действующий трудовой договор нападающего с «Крыльями Советов» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Писарского в один миллион евро.