Черчесов рассказал, почему не принял предложение от зарубежного клуба

Станислав Черчесов не так давно возглавил национальную сборную Казахстана. Станислав Саламович признался, что у него были предложения о работе в иностранных клубах, однако специалист решил остаться в русскоязычной атмосфере.

«Были предложения из‑за рубежа. Нужно говорить на английском, немецком. Я уже говорил, что хотелось бы работать в русскоязычной атмосфере. Просто хочется взять паузу. Больше сил тратишь», - говорит Черчесов для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил тренер, очень много сил тратится на то, чтобы донести мысль на иностранном языке до игроков.

«По‑русски одним словом можно попасть точно в мозг», - отмечает Черчесов.