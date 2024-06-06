Газзаев ответил, кто следующим уедет в Европу из РПЛ

Известный тренер Валерий Газзаев поделился мнением о том, кто из российских игроков следующим отправится в европейский клуб.

«Тюкавин. У него очень хорошее голевое чутье. Из российских форвардов он самый талантливый. Но его надо обслуживать», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

В минувшем сезоне 21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 16 миллионов евро.