Валерий Газзаев – об «Урале»: «Нет результата – виноват тренер»

Известный российский специалист Валерий Газзаев прокомментировал судьбу екатеринбургского «Урала». «Шмели» покинули РПЛ по итогу 11 лет в элите российского футбола, уступив в стыковых матчах «Акрону» (2:3 общ.).

«Был на старте сезона крепенькой командой – потом обвалился. Читал открытое письмо Ганчаренко — какие-то непонятные оправдания. Я всегда говорю: нет результата — виноват тренер. Есть результаты — правильно работаешь, нет — попросят из клуба», - говорит Газзаев для «Чемпионата».

«Урал», напомним, возглавлял весь сезон Виктор Ганчаренко. Сменили белорусского тренера лишь перед ответным стыковым матчем с «Акроном», однако победы в нём уральцам не хватило.

По слухам, клуб продолжит работу с Евгением Аверьяновым в роли главного тренера.