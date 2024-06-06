Воронежский «Факел» объявил о подписании нидерландского легионера Дилана Мертенса. Полузащитник перейдёт в новый клуб в статусе свободного агента.

Новичок «огнеопасных» родился в Амстердаме, начал старт в футбольной карьере с местной системы «СДВ». В последнее время Дилан играл в Болгарии за «Ботев» из Пловдива, в составе которого провёл 74 матча, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. В минувшем сезоне Мертенс стал обладателем Кубка Болгарии.

«В ближайшее время игрок должен прибыть в Воронеж для медосмотра. Добро пожаловать!», - добавили в «Факеле».

Напомним, «Факелу» удалось избежать стыковых матчей по итогу минувшего сезона РПЛ. Клуб занял в турнирной таблице 11-е место. Главным тренером команды является Игорь Черевченко.