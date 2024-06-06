Гришин: «Николич — разнообразный тренер и приятный человек»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение Марко Николича главным тренером «красно-синих».

Ранее столичный клуб объявил, что контракт с сербским специалистом подписан на два сезона.

Гришин заявил, что знаком с Николичем по совместной работе в «Локомотиве», где серб показывал хорошую работу.

— Николич рассматривает молодых футболистов и работает с ними. Это разнообразный тренер и очень приятный человек, — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Напомним, на посту главного тренера ЦСКА Николич сменил Владимира Федотова, под руководством которого клуб завершил прошлый сезон на шестом месте в РПЛ.