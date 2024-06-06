Дзагоев: «Николич работал в «Локомотиве» и показал результат»

Алан Дзагоев, бывший игрок столичного ЦСКА оценил нового главного тренера «армейцев» Москвы. Им стал Марко Николич, уже знакомый с миром РПЛ.

«Марко знаком с Россией – для ЦСКА однозначный плюс. Знаком со специфичными моментами российского футбола, а в «Локо» он показал результат. А наш футбол – не самый простой, это надо признать», - рассказывает Алан для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Дзагоев поблагодарил бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Специалист покинул «красно-синих» в самом начале текущей рабочей недели. А уже на следующий день стало известно, что новым тренером ЦСКА будет Николич.