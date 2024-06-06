Алексей Березуцкий: «Я очень рад возвращению домой»

Бывший футболист ЦСКА Алексей Березуцкий поделился комментарием о своём возвращении в столичный клуб.

Ранее сообщалось, что 41-летний Березуцкий вошел в тренерский штаб Марко Николича в ЦСКА.

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, и я очень рад возвращению домой. Снова тренировать ЦСКА — большое счастье», — приводит слова Березуцкого пресс-служба «армейцев».

Тренер признался, что практически не думал над предложением Николича и сразу дал согласие.

Прошедший сезон ЦСКА завершил на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав 48 очков в 30 турах.