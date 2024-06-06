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«Оренбург» намерен предложить Башичу новый контракт

06 Июня 2024 • 15:00 Комментировать

В уральском клубе РПЛ, «Оренбурге» высоко ценят балканского полузащитника Ивана Башича.

По информации «РБ Спорт», в скором времени клуб предложит боснийскому легионеру новое трудовое соглашение. Текущее рассчитано до конца следующего футбольного сезона.

Башич оказался в «Оренбурге» более двух лет назад. За период игры в уральской команде он провёл 54 матча, смог отличиться тремя забитыми голами и шестью голевыми передачами.

«Оренбург» по результатам прошлого сезона смог избежать прямого вылета из РПЛ. У команды по итогу 30 туров – 12-е место турнирной таблицы и 31 набранный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Иван Башич
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