«Оренбург» намерен предложить Башичу новый контракт

В уральском клубе РПЛ, «Оренбурге» высоко ценят балканского полузащитника Ивана Башича.

По информации «РБ Спорт», в скором времени клуб предложит боснийскому легионеру новое трудовое соглашение. Текущее рассчитано до конца следующего футбольного сезона.

Башич оказался в «Оренбурге» более двух лет назад. За период игры в уральской команде он провёл 54 матча, смог отличиться тремя забитыми голами и шестью голевыми передачами.

«Оренбург» по результатам прошлого сезона смог избежать прямого вылета из РПЛ. У команды по итогу 30 туров – 12-е место турнирной таблицы и 31 набранный балл.