Агент Андреса Понсе: «Варианты в РПЛ мы не рассматриваем»

Агент нападающего «Акрона» Андреса Понсе заявил, что его клиент, вероятно, продолжит карьеру во втором по силе футбольном дивизионе России.

«К Андресу есть интерес, в том числе от клубов Первой лиги. Его контракт с «Акроном» заканчивается, он вряд ли останется здесь. Думаем над тем, что будет дальше, РПЛ не рассматриваем», - говорит агент игрока Даниэль Ямин для «РБ Спорт».

Напомним, что «Акрон» по итогу минувшего сезона завоевал право сыграть в сезоне грядущем в Премьер-лиге. По сумме двух стыковых встреч тольяттинцы обыграли «Урал» из Екатеринбурга.

27-летний легионер в минувшем сезоне забил за «Акрон» восемь голов и оформил два ассиста.