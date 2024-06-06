Легенда ЦСКА Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб Марко Николича. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

Напомним, ранее столичный клуб объявил о назначении Николича новым главным тренером команды.

Стоит сказать, что в сезоне-2021/22 Березуцкий возглавлял ЦСКА. В той кампании команда заняла пятое место в Российской премьер-лиге.

Добавим, что в качестве футболиста Березуцкий защищал цвета «армейского» коллектива с 2001 по 2018 год.

Старт нового сезона чемпионата России запланирован на 19-20 июля. 13 июля «Зенит» и «Краснодар» разыграют Суперкубок страны.