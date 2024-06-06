Митрофанов ответил, может ли Дзюба работать в РФС

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает должность генерального секретаря, ответил на вопрос, мог ли бы Артём Дзюба получить работу в Российском футбольном союзе.

«Задатки для этого, при наличии желания, можно развить. РФС в широком смысле — это весь российский футбол. Но Дзюба же пока не завершил карьеру. А в теории посмотрим, как будет», - цитирует Митрофанова Sport24.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Артём Дзюба покинул «Локомотив». Где будет играть 35-летний нападающий, пока непонятно. При этом представитель Дзюбы говорил о том, что завершать карьеру игрок не планирует.