Смородская считает, что рекорд Семака может сохраниться навсегда

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила работу российского специалиста Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

Напомним, по итогам минувшего сезона «сине-бело-голубые» в шестой раз подряд стали чемпионами страны. Семак стал первым тренером РПЛ, которому удалось завоевать столько чемпионских титулов подряд.

«Работа Семака в «Зените» вызывает симпатию. Шесть титулов подряд будет очень трудно повторить кому-то еще. Возможно, рекорд Семака вообще никогда не побьют», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в конце мая 48-летний Семак подписал новый трудовой договор с «Зенитом», рассчитанный до 2030 года.

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