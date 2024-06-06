Центральный нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».
Как утверждает «Чемпионат», «железнодорожники» предложили 26-летнему футболисту контракт на три года. Сообщается, что пока стороны находятся в процессе переговоров.
Ранее появилась информация, что трансфер Воробьёва обойдется «Локомотиву» в два с половиной миллиона евро.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором одного ассиста.
По итогам чемпионата России – 2023/24 «Локомотив» занял четвертое место, а «Оренбург» финишировал на 12-й позиции.
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