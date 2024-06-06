Центральный нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».

Как утверждает «Чемпионат», «железнодорожники» предложили 26-летнему футболисту контракт на три года. Сообщается, что пока стороны находятся в процессе переговоров.

Ранее появилась информация, что трансфер Воробьёва обойдется «Локомотиву» в два с половиной миллиона евро.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором одного ассиста.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Локомотив» занял четвертое место, а «Оренбург» финишировал на 12-й позиции.