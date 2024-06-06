«Динамо» не претендовало на форварда Воробьёва

Нападающий Дмитрий Воробьёв, как говорят, в ближайшее время может перейти из «Оренбурга» в «Локомотив». При этом в прессе появлялась информация о том, что интерес к 26-летнему футболисту проявляло и «Динамо».

Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», «Динамо» не претендовало на подписание Воробьёва.

В чемпионате России сезона 2023/2024 Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают форварда в 1,5 миллиона евро.

Добавим, что следующий сезон Российской премьер-лиги по обыкновению стартует во второй половине июля.