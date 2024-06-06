Илич – о приходе в «Пари НН»: «Сложнейший отрезок тренерской карьеры»

Серб Саша Илич совсем недавно возглавил нижегородский «Пари НН» - на рубеже минувших апреля-мая. Под его руководством «горожанам» повезло спастись от вылета из РПЛ в стыковых матчах – по сумме двух встреч обыгран тульский «Арсенал».

Илич признался, что новый вызов в России стал для него сложнейшим периодом за всю тренерскую карьеру.

«Это был один из тяжелейших отрезков в моей жизни и тренерской карьере, но со счастливым концом. Главное, боролись и показали себя. Мы сделали это, будем играть в следующем сезоне в РПЛ», - говорит тренер для «Матч ТВ».

Илич в прошлом до тренерской карьеры славился своей игрой в полузащите и капитанством в «Партизане». Будучи специалистом работал с клубом «Чукарички», софийским ЦСКА и «Атромитосом» из Греции.