Николич: «Я счастлив вернуться в Россию»

Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал своё назначение в стан «красно-синих».

— Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится, — приводит слова Николича пресс-служба «армейцев».

Специалист заявил, что ЦСКА является большим клубом с великой историй и серьезными амбициями, отметив, что для него честь возглавить такую команду с огромной армией болельщиков.

Ранее ЦСКА официально объявил о назначении 44-летнего серба на пост главного тренера. Трудовой договор Николича со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом розыгрыше чемпионата России ЦСКА занял шестое место.