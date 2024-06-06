ЦСКА рассказал, когда Николич приступит к работе с командой

Марко Николич официально вступил в должность главного тренера ЦСКА. В четверг московский клуб объявил о подписании контракта с 44-летним специалистом из Сербии. К работе с командой Николич приступит через две недели.

«Команда начнёт подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске», - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Последний сезон Российской премьер-лиги ЦСКА завершил на шестой позиции в турнирной таблице. В 30 турах команда смогла раздобыть 48 очков. Недавно клуб объявил о решении расстаться с Владимиром Федотовым – он работал с командой два года.