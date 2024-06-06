Дзагоев: «Федотов взял трофей – это уже заслуживает уважения»

Алан Дзагоев, бывший полузащитник московского ЦСКА оценил пребывание у руля «армейцев» Владимира Федотова. Он тренировал ЦСКА почти ровно два года.

«Он выиграл трофей, а это уже заслуживает уважения. У нас в ЦСКА давно не было трофеев, а с его приходом в клуб взял Кубок России. Валентиновичу — огромное спасибо за это», - говорит Дзагоев каналу «Матч ТВ».

Как добавил Алан, самое главное, что тренер и клуб расстались в хороших отношениях.

Напомним, что при Федотове в конце сезона-2022/23 «армейцы» смогли взять Кубок России, переиграв в серии пенальти в Москве «Краснодар».

Новым тренером ЦСКА официально стал Марко Николич.