Несколько дней назад ЦСКА объявлял о договорённости с Марко Николичем. В четверг 44-летний сербский специалист подписал контракт и официально стал главным тренером «армейцев». Трудовое соглашение Николича рассчитано до конца сезона 2025/2026.

В сезоне 2023/2024 Марко Николич тренировал «Шабаб Аль-Ахли» в ОАЭ. Ранее этот специалист работал в России с «Локомотивом».

Напомним, что ЦСКА несколько дней назад объявил о решении расстаться с Владимиром Федотовым, тренировавшим команду на протяжении двух лет. Последний чемпионат России «армейцы» завершили лишь на шестой позиции в турнирной таблице.