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Джикия может продолжить карьеру в Европе

06 Июня 2024 • 14:06 Комментировать

Известный функционер Владимир Кузьмичёв поделился информацией о будущем бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Насколько я знаю, предметного интереса со стороны российских клубов к нему нет. Знаю, что его представитель сейчас находится в Турции и ведет переговоры с местными клубами», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. По итогам минувшего сезона 30-летний футболист покинул клуб свободным агентом.

В прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги защитник принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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