Назван город, где наверняка пройдёт OLIMPBET-Суперкубок России

Матч OLIMPBET-Суперкубка России, который по традиции будет открывать следующий футбольный сезон, скорее всего, пройдёт в Волгограде. Об этом информирует телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на свой источник.

Место проведения OLIMPBET-Суперкубка должно быть утверждено уже на следующей неделе. Стадион в Волгограде, который способен вместить 45 тысяч болельщиков, является претендентом номер один.

Напомним, что суперкубок России в этом году будут разыгрывать «Зенит» (чемпион и обладатель кубка) и «Краснодар» (вице-чемпион). Матч пройдёт в субботу, 13 июля.

В прошлом году суперкубок страны завоевал «Зенит».