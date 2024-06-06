Появилась новая информация о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Как утверждает «РБ Спорт», будущее 23-летнего хавбека будет определено после товарищеской игры сборной Армении с Казахстаном.

Сообщается, что на данный момент у «Краснодара» нет официальных предложений по Сперцяну, но в его услугах заинтересованы многие клубы Европы.

В сезоне-2023/24 полузащитник появился на поле в 33 встречах с учетом всех турниров, забил 11 голов и стал автором семи ассистов.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Сперцяна составляет 20 миллионов евро.