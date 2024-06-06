В каком городе пройдёт Суперкубок России – названы три главных претендента

Следующий футбольный сезон в России по обыкновению будет открывать Суперкубок. Трофей будут разыгрывать «Зенит» и «Краснодар» - чемпион и вице-чемпион страны.

Согласно данным «Матч ТВ», основными претендентами на проведение Суперкубка России являются три города – Краснодар, Волгоград и Екатеринбург.

Суперкубок России пройдёт в субботу, 13 июля. «Краснодар» в матче за этот трофей будет участвовать впервые.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 «Зенит» завоевал и чемпионский трофей Премьер-лиги, и Кубок России. Именно поэтому путёвка в Суперкубок перешла ко второй команде чемпионата страны.