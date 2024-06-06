«Локомотив» лишили финансирования

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о финансовых проблемах клуба.

— Фактически нынешнюю администрацию клуба лишили всех дотаций и субсидий. Клуб живет только на то, что будет продавать, — заявил Шпинёв «Матч ТВ».

Агент рассказал, что сейчас «Локомотив» готов за любые деньги расстаться со своим капитаном, чтобы получить какую-то прибыль.

Ранее Шпинёв опроверг слова председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных, который заявил, что клуб еще может сохранить Антона Миранчука.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Локомотив» занял четвертое место, набрав 53 очка.