Агент Миранчука опроверг информацию о возможном продлении контракта с «Локомотивом»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что еще могут сохранить 28-летнего футболиста.

«Мы прорабатываем варианты, которые больше не связаны с этим клубом. Потому что для болельщиков и всех грядут тяжелые и сложные времена», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Напомним, Миранчук отказался продлевать контракт с «Локомотивом», который предложил ему зарплату в три раза меньше нынешней.

В минувшем сезоне хавбек сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором семи ассистов.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает 30 июня 2024 года.