ФИФА сняла санкции с российского клуба

ФИФА сняла санкции с казанского «Рубина». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», российский клуб погасил задолженность перед «Ольборгом» за трансфер Оливера Абильдгора. Проблемы возникли из-за санкций – банк в Дании не хотел принимать платёж. «Рубин» смог решить ситуацию через посредников. Деньги поступили, «Ольборг» уведомил ФИФА, и с российского клуба был снят запрет на трансферы.

Отметим, что в настоящий момент Оливер Абильдгор выступает в Италии за «Комо». Из «Рубина» датчанин ушёл полтора года назад.

Добавим, что последний чемпионат России «Рубин» завершил на восьмой позиции.