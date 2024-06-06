Кузьмичёв: «Максименко нужен конкурент»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв, работавший в «Спартаке», поделился мнением о вратарской позиции в стане «красно-белых».

Специалист считает, что «Спартак» решил расстаться с Селиховым, ведь клуб активно ищет нового голкипера.

«Конечно, Максименко нужен конкурент. Свинов ожиданий не оправдал, поэтому команде нужен второй голкипер», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось об интересе «Спартака» к Илье Помазуну, Станиславу Агкацеву, Евгению Латышонку и другим вратарям.

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Спартак» занял пятое место, набрав 50 очков в 30 турах.