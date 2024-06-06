Захарова ответила, участвует ли МИД России в истории с Промесом

Форвард «Спартака» Квинси Промес не смог вернуться в Россию после зимних сборов. Футболиста задержали в ОАЭ после того, как там он попал в ДТП. Дальше за дело взялись Нидерланды, запросившие экстрадицию Промеса – на родине спартаковец ранее получил два тюремных срока (по обоим срокам поданы апелляции).

Представить МИД России Мария Захарова ответила на вопрос, участвует ли орган в ситуации с Промесом.

«Но это же не значит, что я должна обо всём вам рассказывать», - с улыбкой ответила Захарова «Спорт-Экспрессу».

Добавим, что «Спартак» завершил чемпионат России на пятой позиции.