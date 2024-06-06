Газзаев назвал семерых лучших футболистов сезона РПЛ

«Мне нравится Глушенков. Кордоба великолепно себя проявил, Тюкавин стал игроком стартового состава. Кассьерра - лучший бомбардир. Отметил бы Козлова и двух молодых ребят из «Урала» - Ишкова и Дмитриева», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».