Газзаев назвал семерых лучших футболистов сезона РПЛ

Экс-рулевой столичного ЦСКА Валерий Газзаев назвал лучших футболистов в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги.
«Мне нравится Глушенков. Кордоба великолепно себя проявил, Тюкавин стал игроком стартового состава. Кассьерра - лучший бомбардир. Отметил бы Козлова и двух молодых ребят из «Урала» - Ишкова и Дмитриева», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
По итогам минувшего сезона чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», а топ-3 замкнуло московское «Динамо». Далее расположились «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА.
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