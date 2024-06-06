Кузьмичёв уверен, что «Зенит» попробует приобрести Соболева

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».
Кузьмичёв заявил, что, по его информации, «сине-бело-голубые» действительно заинтересованы в приглашении Соболева.
«Соболев – один из ведущих нападающих нашего чемпионата. Конечно, «Зениту» придется отдать за Александра крупную сумму», — цитирует Кузьмичёва Metaratings.
При этом специалист отметил, что у Соболева действующий контракт и большая зарплата, поэтому «Зениту» будет тяжело провернуть сделку, но они попробуют.
В прошедшем сезоне 27-летний форвард забил десять мячей и оформил девять ассистов в 34 встречах с учетом всех турниров.
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