Кузьмичёв уверен, что «Зенит» попробует приобрести Соболева

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

Кузьмичёв заявил, что, по его информации, «сине-бело-голубые» действительно заинтересованы в приглашении Соболева.

«Соболев – один из ведущих нападающих нашего чемпионата. Конечно, «Зениту» придется отдать за Александра крупную сумму», — цитирует Кузьмичёва Metaratings.

При этом специалист отметил, что у Соболева действующий контракт и большая зарплата, поэтому «Зениту» будет тяжело провернуть сделку, но они попробуют.

В прошедшем сезоне 27-летний форвард забил десять мячей и оформил девять ассистов в 34 встречах с учетом всех турниров.