Бывший вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков может перебраться в европейский клуб.

По информации Metaratings, в услугах 20-летнего голкипера заинтересованы клубы из Португалии и Австрии. Сообщается, что при подписании Худякова европейский клуб будет обязать заплатить 350 тысяч евро футбольной школе игрока. Если же он перейдет в российскую команду, то сумма выплаты будет значительно выше, отмечает источник.

В минувшем сезоне Худяков ни разу не появился на поле. Ранее агент игрока сообщил, что его клиент покинул «Локомотив» свободным агентом.

По итогам розыгрыша РПЛ «железнодорожники» заняли четвертое место в турнирной таблице.